Продюсера Максима Фадеева удивил мировой успех его хита «Мой мармеладный». Об этом сообщает портал 45.ru.

Песня «Мой мармеладный» попала в пятерку мирового чарта «50 вирусных трендов». По словам Максима, он удивлен подобному успеху. Фадеев отметил, что на сегодняшний день под хит снято более 160 000 роликов. Продюсер заявил, что это его шестой трек, который приобрел мировую славу.

«Именно сегодня, в условиях отмены, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Люди не хотят отмены русской культуры, что и доказал успех песни», - высказался Фадеев.

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