Продюсер Фадеев решил запустить аналог «Евровидения» в Узбекистане

Российский продюсер Максим Фадеев заявил о запуске нового международного фестиваля-конкурса «Евроазия», который станет аналогом «Евровидения». Главной площадкой для его проведения станет Узбекистан, странами-хозяйками выступят Турция и Россия.

«Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан — Юлдуз Усманова, а Турцию — самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех», — рассказал Фадеев в своем Telegram-канале.

По словам продюсера, концепцию конкурса он придумал еще в начале 2023 года. Слоганом фестиваля станет: Join us! («Присоединяйтесь!»). Он отметил, что «Евроазия» будет похожа на международную музыкальную олимпиаду.

Проводить конкурс планируют ежегодно в августе. В трех странах начали работать по организации приема заявок от стран-участниц, и их уже много, отметил Фадеев.

Он добавил, что в настоящий момент людей должна объединять музыка.

О реализации идеи проведения российского аналога «Евровидения» на днях сообщили Министр культуры России и гендиректор Первого канала. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал несвоевременной идею запуска такого проекта.