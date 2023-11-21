Роман Костомаров станцевал с Юлией Ковальчук на ее дне рождения

Фигурист Роман Костомаров станцевал вместе с певицей Юлией Ковальчук на ее дне рождения. Соответствующее видео артистка выложила спустя много дней после празднования.

Подробности приводит StarHit.

12 ноября Ковальчук отметила 41-летие. По этому случаю она устроила вечеринку, на которую в том числе были приглашены Костомаров с женой Оксаной Домниной, певицы Лариса Долина и Алсу, юморист Гарик Мартиросян, фотограф Дмитрий Исхаков и другие.

Костомаров и Ковальчук подружились больше 10 лет назад. Вместе участвовали в шоу «Ледниковый период».

На ее дне рождения Костомаров впервые станцевал после тяжелого периода жизни: болезни и ампутаций.

При этом в свой день рождения 8 февраля Костомаров находился в больнице. Ковальчук поддерживала его и писала: «Ромочка! Дай Бог сил и терпения! Мы всегда рядом».

16 ноября олимпийский чемпион сообщил, что посетил больницу, где провел 175 дней, и встретился с врачами. По признанию Костомарова, «эмоции зашкаливали» и нахлынули воспоминания.