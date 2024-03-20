Продюсер «Жванецкого» назвал причину исчезновения Кологривого из афиши

Креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец рассказал, почему актер Никита Кологривый пропал с афиш мероприятия. Его слова приводит издание «Подъем».

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте», — поделился Гришковец.

Продюсер объяснил, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нарушил профессиональную этику своими высказываниями и настроил организаторов против себя. Инцидент с участием Кологривого в Новосибирске, признался Гришковец, лишь подтвердил его опасения по поводу артиста.

Ранее мы писали, что Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска и укусил официантку за ногу.

Позднее выяснилось, что Кологривому грозит 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. В настоящий момент артист доставлен на допрос в отдел полиции.