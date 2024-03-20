Задержанному в Новосибирске Никите Кологривому грозит 15 суток ареста за дебош

Актеру Никите Кологривому грозит 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. Его задержали после устроенного дебоша в одном из заведений Новосибирска. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, звезда «Слова пацана» отдыхал в лаундж-баре города вместе с друзьями. Сначала он был дружелюбен с персоналом, но потом стал пить крепкие напитки, и его поведение изменилось. По словам владельца кальянной, Никита приставал к официантке, а когда она его отвергла, он укусил ее за ногу и пошел ругаться с охранниками и посетителями.

Источник рассказал, что Кологривый кричал, толкался, снимал футболку и угрожал тем, кто попадался на его пути. Усмирить пьяного актера удалось только друзьям, которые и вывели его из заведения. После этого руководство бара попросило Никиту извиниться перед официанткой, но он не захотел этого делать.

К слову, 20 марта Кологривый планировал улететь в Москву, но у него это не вышло. В отеле его встретили правоохранители и попросили проследовать его вместе с ними в участок. А пострадавшую девушку отправили на медосвидетельствование, чтобы зафиксировать следы укуса.

Ранее родители Никиты Кологривого сообщили об исчезновении актера после дебоша в баре.