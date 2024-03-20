Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска и укусил официантку

Актер Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Как утверждают очевидцы, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в какой-то момент начал приставать к официантке.

По данным Telegram-канала Baza, Кологривый склонял девушку к близости. Он лег к ней на колени и предлагал продолжить ночь вместе, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки.

Также очевидцы утверждают, что артист попытался несколько раз потрогать официантку за грудь.

Успокоить разгоряченного спиртным Кологривово попробовали сотрудники ресторана, однако он спровоцировал драку. В итоге пришлось вызывать полицию.

Ранее мы сообщали, что Кологривый стал гостем кинофестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске. Актер появился на красной дорожке мероприятия и встал в планку по просьбе местного блогера.

Также Кологривый опроверг информацию о том, что он сыграет политика Владимира Жириновского и признался, что ему больше нравятся роли отрицательных героев.