Продюсер Яна Рудковская заявила о развале шоу-бизнеса из-за отсутствия новых лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялось светское мероприятие, гостьей которого стала Яна Рудковская. В беседе с журналистами продюсер высказалась о плачевном состоянии шоу-бизнеса. По мнению знаменитости, среди артистов нет новых лиц и настоящих профессионалов. Исключение составляют лишь Дмитрий Билан и Сергей Лазарев.

«Ничего нового не происходит. В шоу-бизнесе опять Билан-Лазарев, Лазарев-Билан. На манеже все те же», — заявила Яна.

Также Рудковская выделила Егора Крида. Она назвала певца харизматичным.

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