«Дивиденды получат и Инстасамка, и сам Макс»: Рудковская высказалась о кавере песни Кати Лель «Мой мармеладный»

Продюсер Яна Рудковская осудила композитора Максима Фадеева за то, что он решил вместе с Инстасамкой сделать кавер на песню «Мой мармеладный». По ее мнению, это жестоко по отношению к исполнительнице оригинала Кате Лель.

В конце 2023 года трек про «мармеладного» мужчину, написанный еще много лет назад, неожиданно вновь набрал популярность и стал известен по всему миру. Из-за этого Катя Лель вдруг стала востребована, будто ее хит вышел только вчера. На этой волне автор песни Максим Фадеев решил сделать ее новую версию, которую исполнила молодая рэперша Инстасамка. Но такое решение продюсера понравилось не всем.

Яна Рудковская посчитала, что композитор поступил жестоко, дав треку новую жизнь, когда Лель только вновь почувствовала себя популярной. По ее мнению, сделано это было ради дивидендов. Правда, она оценила, что кавер получился весьма неплохой.

«Зная Макса, могу предположить, что это не «привет» из 90-х, а многоходовка, от которой дивиденды получат и Инстасамка, и сам Макс. Куплеты про потраченное бабло — симпатично, конечно, но как-то жестоко по отношению к Кате Лель», - заявила Рудковская в личном Telegram-канале.

Ранее Яна Рудковская поддержала Филиппа Киркорова после поездки в ДНР.