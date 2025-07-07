«Один раз встряну»: Лариса Гузеева защитила Сябитову после насмешек в Сети

Лариса Гузеева защитила Розу Сябитову, которую осудили за пристрастие к еде. Телеведущая ответила на критику россиян в соцсети.

Роза Сябитова стала поводом насмешек. Сваху раскритиковали не только за татуировку, но и за манеры: якобы Сябитова много ест на камеру и «аж трясется от радости». Узнав о хейте, Гузеева заступилась за коллегу. По словам телеведущей, они «не объедают народ». Лариса пояснила, что еду готовят реквизиторы — им нельзя есть то, что принесли с собой на площадку.

«Один раз встряну: еду готовят наши реквизиторы. Никто не разрешит есть то, что приносят — иди знай, чем могут угостить, а мы на работе рисковать не имеем права — слишком дорого», — высказалась Лариса.

Также телеведущая заявила, чтобы все недовольные обращались к производителям программы, а не к ним самим. Однако критика Сябитовой все равно продолжилась.

«Роза не по контракту с производителями программы набивала тату», — ответили россияне.

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