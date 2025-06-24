Брак с Плющенко — очередной проект? Психологический портрет Рудковской как жены
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Яна Рудковская построила не один успешный бизнес и помогла обрести известность многим артистам. Продюсер славится своим характером и не боится открыто выражать мнение. Примечательно, что волевые черты Рудковской проявляются и в браке с Евгением Плющенко. Психолог Станислав Самбурский считает, что иногда Яна ведет себя так, словно она «генеральный продюсер» фигуриста и всей семьи. Однако, по мнению эксперта, Евгений не страдает от контроля и власти жены. Станислав проанализировал брак знаменитостей в беседе с сайтом «Страсти».
«Иногда достаточно одного фото, чтобы почувствовать расстановку сил. Вот они стоят вместе — Евгений Плющенко и Яна Рудковская, его жена и продюсер. И кажется, что он рядом с ней, а не наоборот. Что титулы, медали и статус работают на общую конструкцию, имя которой «Рудковская». И не потому, что она так сказала. А потому что иначе в этом оркестре не зазвучит ни одна скрипка. У Рудковской сильно выражен контролирующий стиль привязанности — психологический тип, при котором безопасность и любовь ассоциируются с управлением и контролем ситуации. Это не про тиранию. Это про то, что если Яна не у руля, корабль идёт ко дну. Так ощущается, по крайней мере», — высказался психолог.
Самбурский Станислав
Муж как проект
«Иногда складывается ощущение, что Яна — не жена, а генеральный продюсер Евгения. И детей. И семьи. И Гном Гномыча как бренда на то время, когда Билан перестанет быть прибыльным проектом. Это семейный холдинг с управленческой структурой. Такое бывает в парах, где один — идейный романтик, а другой — структурный визионер. Это симбиоз. Он может быть счастливым, если партнёры в нём честны. Но если кто-то начинает чувствовать, что стал «декорацией» в чужом сериале — возникают внутренние бунты. Тихие, но разрушительные», — заявил эксперт.
Самбурский Станислав
В интервью Яна часто говорит: «Я не могу расслабиться». У таких женщин, по словам психолога, за внешней глянцевой силой почти всегда стоит травматичный опыт: утраты, предательства, банкротства, болезненные разводы. Всё то, что сформировало гиперконтроль как способ выживания. Она не может «не рулить». Иначе тревога съест.
Жена, которую сложно любить и легко уважать
«Любить Яну Рудковскую — не как в кино. Там нет места «я тебя просто обниму, и всё пройдёт». Здесь любовь — это уважение, выдержка и чёткая роль. Ты должен быть готов к партнёрству, где твой успех — общий ресурс, а не личная заслуга. Где все праздники под фотосессию, а к отпуску будет пресс-релиз. И это не плохо. Это просто такой стиль жизни. Он требует колоссальной психологической зрелости. Потому что рядом с таким человеком ты либо растёшь, либо становишься невидимым. А Плющенко… кажется, не страдает. Или научился быть в этом тандеме так, чтобы свои границы всё же сохранить. Иногда такой союз — не про слабость одного и силу другого, а про глубокое доверие: «Ты управляешь, потому что я тебе верю. А я — просто хочу кататься». И это честно. Пока честно — работает. Профессиональных спортсменов с детства учат подчиняться: «Как тренер сказал – так и делать, не рассуждать», поэтому переход под крыло «тренера» Яны вряд ли вызвал тревогу или сопротивление у Евгения», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав