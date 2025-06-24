Брак с Плющенко — очередной проект? Психологический портрет Рудковской как жены

«Любить Яну Рудковскую — не как в кино. Там нет места «я тебя просто обниму, и всё пройдёт». Здесь любовь — это уважение, выдержка и чёткая роль. Ты должен быть готов к партнёрству, где твой успех — общий ресурс, а не личная заслуга. Где все праздники под фотосессию, а к отпуску будет пресс-релиз. И это не плохо. Это просто такой стиль жизни. Он требует колоссальной психологической зрелости. Потому что рядом с таким человеком ты либо растёшь, либо становишься невидимым. А Плющенко… кажется, не страдает. Или научился быть в этом тандеме так, чтобы свои границы всё же сохранить. Иногда такой союз — не про слабость одного и силу другого, а про глубокое доверие: «Ты управляешь, потому что я тебе верю. А я — просто хочу кататься». И это честно. Пока честно — работает. Профессиональных спортсменов с детства учат подчиняться: «Как тренер сказал – так и делать, не рассуждать», поэтому переход под крыло «тренера» Яны вряд ли вызвал тревогу или сопротивление у Евгения», — резюмировал эксперт.