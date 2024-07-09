«Всему есть предел»: Алла Пугачева не смогла молчать после ракетной атаки на больницу в Киеве

В Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет», которая находится в Шевченковском районе столицы Украины. На произошедшее отреагировали уехавшие из России звезды шоу-бизнеса. Не смогла промолчать и Алла Пугачева, покинувшая Родину в 2022 году.

Примадонна решила прокомментировать один из постов в социальных сетях с фотографией раненого ребенка.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница хита «Миллион алых роз».

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в атаке на детскую больницу Россию. Однако в Минобороны РФ опровергли его слова, отметив, что армия бьет только по объектам военной промышленности.

После удара местные жители опубликовали фотографии осколков украинской ПВО на месте взрыва.

Алла Пугачева покинула страну вслед за мужем после начала спецоперации на Украине. Примадонна забрала детей и улетела в Израиль, после семья отправилась на Кипр.

Ранее стало известно о том, что народная артистка уже через несколько дней с семьей переедет в дом с видеонаблюдением и охраной в Юрмале. Сперва в Юрмалу прилетит певица с детьми, а через несколько дней — ее супруг. Пара планирует провести там около месяца из-за запланированных выступлений юмориста.