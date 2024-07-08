«Презираю»: Вика Цыганова рассказала, как Пугачева «топила» неугодных ей артистов

Российская певица Вика Цыганова рассказала, как народная артистка СССР Алла Пугачева «топила» неудобных ей деятелей культуры, которые появлялись на сцене. Ее слова приводит aif.ru.

«Я сделала свой духовный выбор давно и стала неугодной Пугачевой. Когда она создала в шоу-бизнесе междусобойчик, я имею в виду ее тусовку, погрязшую в содомии, я высказалась на эту тему и получила черную метку от очень высоких людей на телевидении, на радио. И я не ропщу. <…> А эти люди служат тем, кто им заплатит <…> Поэтому я не могу быть в одной тусовке с этими людьми, которых презираю», - заявила исполнительница.

Певица отметила, что люди из окружения Пугачевой, которые предпочли остаться в России, резко стали патриотами. Она добавила, что подобные артисты вызывают у нее презрение из-за желания «усидеть на двух стульях».

Ранее Вика Цыганова раскритиковала уехавшего из России журналиста Михаила Козырева* (признан иноагентом на территории РФ).

Также Цыганова раскрыла размер своей пенсии.