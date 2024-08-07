Продюсер Тина Канделаки призвала российский футбол игнорировать требования УЕФА. Знаменитость поделилась мнением в Telegram-канале.

УЕФА хочет регламентировать время показа Кубка России, несмотря на отстранение наших спортсменов от международных стартов. Продюсер считает, что поклонникам неудобно, когда матчи Кубка ставят в рабочее время. По мнению Тины, нужно игнорировать европейские регламенты и бюрократию.

«Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире?» — высказалась Тина.

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