Ирина Винер назвала Ольгу Капранову своей преемницей на посту главы ВФХГ. Об этом сообщает РБК.

Ирина Винер отметила 76-летие в Абхазии. Во время торжества она назвала Капранову, десятикратную чемпионку мира, своей преемницей. Ольга может стать следующим руководителем Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации», — высказалась Винер.

В свою очередь, Ольга назвала Ирину потрясающей и поблагодарила за годы совместной работы.

«Я счастлива, что она есть в моей жизни, что я попала, когда была еще ребенком, в руки такого великого тренера», — заявила Капранова.

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