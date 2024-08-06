Кардинальные перемены: Камила Валиева удивила подписчиков новым имиджем

Камила Валиева решилась на радикальные перемены. 18-летняя фигуристка, которую все привыкли видеть шатенкой, предстала в новом образе со светлыми волосами.

Валиева радикально сменила имидж: она осветлила и мелировала волосы, а после подстриглась под каре. В новом образе Камила появилась перед своими подписчиками в социальных сетях.

Затем Камила вернулась в родной цвет, но все-таки душа фигуристки захотела изменений. Теперь она блондинка. С новой прической Валиева позировала в черном укороченном топе на молнии с длинными рукавами. Спортсменка покрутила головой, чтобы показать результат похода в салон красоты.

В 2022 году во время участии фигуристки на Олимпиаде в Пекине случился скандал. Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года от участия в соревнованиях и лишил ее всех медалей в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Недавно отец Валиевой заявил, что его дочь планирует принять участие в Олимпийских играх в 2026 году. Он отметил, что Камила поставила себе цель и пытается ее достичь. После этого спортсменка отреклась от родителя, который не виделся с ней почти 10 лет.