Продюсер раскрыл способ вернуть «отмененную» Лолиту на сцену

Продюсер Павел Рудченко рассказал, как «отмененная» певица Лолита Милявская может вернуться на сцену. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению продюсера, для возвращения Лолиты на сцену должно пройти некоторое время. Он также уточнил, что исполнительнице важно не потерять доход.

«Не предполагаю, что Лолита планирует делать, но определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», - заявил Рудченко.

Рассуждая на тему других способов восстановления репутации артистки, продюсер подчеркнул, что над этим нужно «получше подумать» ее команде менеджеров. Рудченко отметил, что Лолите нужно поступить так, как это делают другие звезды. В качестве примера он привел певицу Анну Asti. Рудченко предложил Милявской попробовать открыть благотворительный фонд либо заняться другой общественной деятельностью.

Ранее Лолита анонсировала новую песню вопреки бойкоту из-за «голой» вечеринки.

Также музыкальный критик Сергей Соседов назвал виновных в травле Лолиты.