Продюсер Максим Фадеев заявил, что не общается с певицей Ольгой Серябкиной. Максим рассказал об этом в соцсети.

Подписчики Максима поинтересовались, будет ли Ольга писать песни для нового состава группы SEREBRO. Продюсер дал отрицательный ответ, заявив, что прервал общение с Серябкиной, когда их контракт закончился. По словам Фадеева, у него были веские причины оборвать связь с певицей, но он не стал их называть.

«Я ни с кем из экс-артистов не общаюсь. У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним с теплом», — заявил он.

Отметим, что и сама Ольга с теплом и благодарностью отзывается о своем наставнике.

Ранее Максим Фадеев объяснил, почему не устроил кастинг в группу SEREBRO. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что режиссеры начали приезжать в колонию к Михаилу Ефремову для проведения проб.