«Найти адекватных невозможно»: почему Максим Фадеев не устроил кастинг в группу SEREBRO

Максим Фадеев высказался о новом составе группы SEREBRO и объяснил, почему он не устроил кастинг.

Продюсер признался, что изначально понимал, какие девушки должны быть в проекте. Именно по этой причине он не видел смысла устраивать большой кастинг на роль солисток группы.

По словам Фадеева, певиц он искал среди знакомых музыкантов, так как они должны быть не только талантливыми, но еще и приличными и грамотными.

«Конечно, я понимал, кого ищу в коллектив. Но в наше время найти адекватных, чувствительных, умных людей практически невозможно. Поэтому, если бы мы объявили кастинг — пришли бы в основной массе чсвшницы и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — заявил Максим Фадеев в личном блоге.

Кроме того, у музыкального продюсера поклонники поинтересовались, будет ли у SEREBRO совместный фит с экс-участницей группы Ольгой Серябкиной. Максим подчеркнул, что не исключает такой возможности, однако на данный момент такая коллаборация маловероятна.

Ранее мы писали о том, что новые солистки SEREBRO рассказали, какой Максим Фадеев в работе.

Также сообщалось, что Ольга Серябкина высказалась о депрессивном состоянии.