Продюсер Максим Фадеев признался, что не сомневался в сотрудничестве с Лепсом

Продюсер Максим Фадеев признался, что не сомневался в сотрудничестве с Григорием Лепсом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

У Григория Лепса состоялась премьера песни «Мама», которую написала Наталья Касимцева. По совам Фадеева, он был убежден, что трек должен исполнять Лепс. Максим считает, что артист спел композицию в новой для себя манере.

«Он не пел ничего более сложного для самого себя. Он ее пел совсем по-другому, и я знаю почему. Он ее пел своей матери, которая, слава богу, жива-здорова, и дай бог ей долгих лет жизни», — высказался продюсер.

Ранее представители Максима Фадеева опровергли новость о долгах продюсера. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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