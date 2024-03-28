Лейбл Максима Фадеева MALFA задолжал по налогам более 500 тысяч рублей. Об этом из открытых источников стало известно «Страстям».

В 2007 году продюсер Максим Фадеев открыл ООО «МАЛЬФА». Компания занимается продвижением молодых артистов и выпуском их песен. При этом лейбл уже несколько лет показывает лишь убытки. Согласно открытым данным, за 2021 год чистая прибыль компании составила -6,6 млн рублей, а за 2022 -1,4 млн рублей.

Кроме того, «Страстям» из публичных источников стало известно о задолженности ООО «МАЛЬФА» по налогам. Так, на февраль 2024 года лейбл Фадеева не выплатил 483 тысячи рублей страховых взносов. На эту сумму налоговая уже начислила пени в размере 25 тысяч рублей. Общая сумма долга составила 508 тысяч рублей.

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