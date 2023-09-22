Продюсер Леонид Дзюник намекнул на связь мистики и смерти актера Алексея Янина

Продюсер Леонид Дзюник намекнул на связь мистики и смерти Алексея Янина. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Леонид вспомнил о съемках с Алексеем. По сценарию сериала «Клуб», герой Янина погиб. Продюсер заявил, что не верит в мистику. Он «только констатирует факт».

Леонид выразил соболезнования семье артиста. По его воспоминаниям, Алексей был «замечательным партнером в кадре и просто клевым парнем».

«Леша был прекрасным актером, талантливым. Самые искренние соболезнования всем, кто любил его», — высказался Дзюник.

Напомним, в сентябре 2023 года новость о смерти актера появлялась дважды. В первый раз весть о его кончине распространили мошенники, которую затем опровергла семья. Спустя две недели стало известно о том, что жизнь знаменитости оборвалась по-настоящему. Он скончался в больнице.

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