Брат Юлии Захаровой возмущен сообщениями об алкоголизме актрисы

Брат Юлии Захаровой возмущен сообщениями об алкоголизме сестры. Об этом сообщает издание StarHit.

На днях состоялись похороны Вячеслава Гришечкина, на которые Юлия пришла в нетрезвом состоянии. Актриса общалась с журналистами, позволяя себе нецензурно выражаться. После этого в Сети начались разговоры об алкоголизме Захаровой. Коллеги были убеждены, что в состоянии знаменитости виновата ее невостребованность. Брат Юлии прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, Антон Тульский возмутился поведением журналистов, которые выложили ролик с его сестрой. Мужчина убежден, что нельзя делать выводы о человеке, который находится в скорбящем состоянии. По словам Антона, сотрудники СМИ пригласили Юлию на интервью «не в то время, не в том месте». Тульский разгневан тем, что его родственницу выставили в неприглядном свете.

«Безусловно, для Юлии было ударом смерть мастера и друга. Отсюда эмоциональный срыв, наложенные на сложные проблемы со здоровьем близкого человека», — высказался Антон.

Как выяснилось, на днях маме Захаровой была проведена операция. Произошедшее и смерть коллеги ударили по психике актрисы.

Кроме того, Тульский заявил, что у его сестры нет проблем с алкоголем. «Есть стресс, эмоциональная возбудимость артиста», — резюмировал мужчина.

Ранее знакомые Захаровой рассказали, что ее бойфренд пытается бороться с пьянством актрисы. Подробности смотрите в этой статье.