Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не старался понравиться детям Валерии. Об этом сообщает ОТР.

По мнению продюсера, мужчине важно стать другом для детей. При этом он не старался специально понравиться падчерице и пасынкам. Иосиф решил быть самим собой, поскольку дети всегда чувствуют обман.

«Дети всегда чувствуют хороших людей и плохих. Я понимаю все нужды детей, потому что я не живу где-то в отрыве, я живу с ними, это очень важно. Я живу их жизнями, проблемами, просьбами, интересами», — высказался Иосиф.

Пригожин сравнил отношения с детьми с партнерством. По его мнению, к наследникам нужно относится как к взрослым и учитывать их интересы. Тогда они будут ценить это и потянутся к общению.

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