«Сняли последние штаны»: Пригожин озвучил многомиллионную сумму, потраченную на концерт Валерии

Иосиф Пригожин заявил, что потратил на создание концерта Валерии 64 млн. Об этом сообщает НСН.

Осенью 2024 года состоялся «Трибьют Валерии». По словам Пригожина, он готовился к мероприятию в течение полутора лет. Для Иосифа запланированный концерт был «имиджевой историей», он сильно волновался и боялся подставы от коллег. Как выяснилось, опасения были не напрасными: рэпер L’One отказался от участия в концерте за 2 дня до его начала.

«Если бы вы меня видели в течение этих полутора лет, пока я делал концерт Валерии, вы бы меня не узнали. Я проживал почти в судорогах, я боялся, что меня подведут мои молодые коллеги и не придут. Такой один нашелся – L'One, просто взял и за два дня сообщил, что не придет», — пожаловался продюсер.

Также Иосиф заявил, что потратил внушительную сумму на создание концерта: одни авторские права обошлись ему в 15 млн рублей.

«С меня сняли последние штаны. Мне только авторские обошлись под 15 млн рублей. Этот трибьют, сама запись и концерт обошлись мне в 64 млн рублей. Это мыслимо?» — высказался муж Валерии.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что мог развестись с Валерией в 2008 году. Подробности читайте в этой новости.