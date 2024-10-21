Выглядела заплаканной: Агата Муцениеце вышла на связь после публичных издевок Павла Прилучного

Недавно актрисе Агате Муцениеце после суда за детей удалось добиться того, чтобы сын жил с ней. Однако Павел Прилучный не торопится возвращать ребенка бывшей жене. Более того, актер публично «прошелся» по экс-супруге, упрекнув в том, что она «ставит свои интересы выше интересов детей». Такое заявление задело артистку, и она вышла на связь в соцсети в изможденном виде.

Павел Прилучный опубликовал в личном блоге пост в честь Дня отца, который отмечался в России накануне. В публикации актера многие пользователи Сети увидели неприкрытые издевательства над Агатой Муцениеце, которая совсем недавно смогла остудить у бывшего мужа сына.

«Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению», — заявил Павел Прилучный, явно намекнув на экс-супругу.

Звезда сериала «Закрытая школа» записала видео, в котором ее было сложно узнать: она выглядела изможденной и заплаканной.

«Вы знаете, я на самом деле обычная женщина, и я не умею говорить красивых слов. Но суть того, что я пытаюсь донести: неважно кто ты, а важно, в кого ты превращаешься каждый день», — отметила Агата Муцениеце.

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону Агаты Муцениеце, теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене. Актер также публично осудил экс-супругу за вынесение конфликта на всеобщее обозрение и заявил, что она «ставит свои интересы выше интересов детей».

Ранее мы писали о том, что психолог Константин Сибитев раскрыл, возможно ли примирение погрязших в судах Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.