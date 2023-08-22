Продюсер Иосиф Пригожин восхитился фигурой Валерии в бикини и назвал ее «огнищем». Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на личный блог певицы.

В соцсети Валерия поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике и соломенной шляпе. Артистка с досадой заявила о том, что лето подходит к концу. Вот почему она наслаждается последними днями отпуска.

Посмотрев на снимок, пользователи Сети восхитились фигурой 55-летней певицы. Как выяснилось, знаменитость не пропускает спортивные занятия даже на отдыхе.

«Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится», — высказалась Валерия.

К слову, не только подписчики оставили восторженные комментарии под новой фотографией Валерии. Иосиф Пригожин также отреагировал на снимок супруги в бикини. Продюсер лаконично написал: «Огнище ты мое». В ответ на это он получил от избранницы смайлик в виде сердечка.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как Алла Пугачева не дала выступить Валерии на открытии «Фабрики звезд-5». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Саша Савельева обратилась к остеопату из-за проблем со здоровьем.