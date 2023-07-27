Не захотела, чтобы выступала Валерия: Иосиф Пригожин заявил о жестоком поступке Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева не захотела, чтобы исполнительница Валерия выступала на открытии «Фабрики звезд-5». Артистку «развернули» по пути на съемки. Подробности той ситуации вспомнил продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, Примадонна «просила, чтобы Валерию меньше приглашали» в различные программы.

«Пугачева поставила условие: «Я не хочу, чтобы на открытии (пятой «Фабрики звезд» - прим.) выступала Валерия», - привел тот эпизод Пригожин.

По его словам, просьбу Пугачевой выполнили, потому что «ее все боялись» - Примадонна была «полноправной хозяйкой».

В итоге Валерии позвонили и сообщили, что она не сможет выступить, и прямо сказали – об этом попросила Пугачева.

Анализируя ситуацию спустя несколько лет, Пригожин говорит: «По-хорошему, надо было включить гордость, послать их всех… Это моя ошибка».

Продюсер отметил, что Пугачева «всегда хотела быть единственной».

Ранее Пригожин намекнул, что они могли стать родителями общего ребенка, но беременность не состоялась.