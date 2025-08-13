Продюсер Иосиф Пригожин столкнулся с критикой после гибели зятя Ткаченко на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин столкнулся с критикой после гибели зятя на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Евгений Ткаченко ушел на СВО осенью 2023 года. Мужчина долгое время не выходил на связь. В 2025 году его признали погибшим. После того, как новость о смерти зятя попала в СМИ, продюсер столкнулся с критикой. Его обвинили в том, что он не смог «отмазать» Евгения от службы, в отличие от детей Валерии. В окружении Иосифа ответили на критику и заявили, что отправиться на СВО — осознанное решение Ткаченко.

«Никого Иосиф не отмазывал. Они с Валерией много делают для нашей победы, зачем еще и детей отправлять на СВО? Муж Данаи сам пошел, это был его выбор, почему Иосиф должен отвечать за это?» — сообщил инсайдер.

Напомним, дочь Пригожина вышла замуж за Евгения в 2022 году.

