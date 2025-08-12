«Они с ним разговаривают»: вдова Владимира Левкина объяснила, почему дети не навещают могилу отца

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина объяснила, почему дочери не навещают его могилу. В разговоре с NEWS.ru Марина Левкина, которая бывает на кладбище по несколько раз в неделю, призналась: дети хотят помнить своего отца живым.

По словам собеседницы издания, Виктория и Ника помнят об отце и ежедневно мысленно с ним общаются – это, по их мнению, важнее, чем ходить на кладбище.

«Вика и Ника не хотят ехать на кладбище. Не потому, что не помнят отца. Они с ним разговаривают каждый день дома мысленно, им этого достаточно», — заявила вдова Владимира Левкина.

Марина Левкина вспоминает: супруг при жизни и сам не любил бывать на кладбищах и избегал похорон. Певец всегда стремился сохранять ушедших в своей памяти живыми, а не в виде фото на надгробиях.

«Володя по-особенному относился к кладбищам, практически не ходил на похороны. Ему хотелось оставить уходящих людей в своей памяти живыми, без этих церемоний. Очень редко ходил к кому-то на могилу… Я не такая. Для меня поговорить у креста могильного, наверное, проще», — призналась Марина Левкина.

Напомним, бывший солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы. Вдова артиста не скрывает, что тяжело переживала смерть мужа и даже потеряла смысл жизни после трагедии. Марина Левкина до сих пор по несколько раз в неделю посещает могилу супруга.

Ранее вдова Владимира Левкина рассказала о непростой жизни без мужа: «Мне сейчас очень грустно. Приходишь домой… Он всегда ждал».