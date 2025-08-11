«Один негодяй обливает грязью»: Иосиф Пригожин раскрыл, кто стоит за слухами о рукоприкладстве сына Валерии

Иосиф Пригожин назвал «клеветой» слухи о рукоприкладстве сына певицы Валерии. В беседе с mk.ru продюсер раскрыл, кто распространил по Сети порочащую честь Арсения Шульгина информацию.

Недавно 27-летняя невестка Валерии сообщила, что ей понадобилась срочная медицинская помощь из-за неудачного падения. Лиана Шульгина опубликовала кадры, на которых предстала на носилках в скорой помощи. По словам девушки, у нее обнаружили серьезный ушиб. Однако в СМИ появилась информация о том, что она могла оказаться в больнице из-за мужа, который способен поднять на нее руку. Слухи прокомментировал Иосиф Пригожин, который заверил: Арсений Шульгин не может поднять руку на девушку — он не так воспитан.

«Это неправда! <…> Он абсолютно сдержанный, молчаливый и совершенно не похож на человека, который может поднять руку, тем более на женщину. Совершенно точно: он вообще не из таких. <…> Конечно, кому-то хочется повесить ярлык на Арсения, мол, на папу похож… Но он папу своего практически и не видел, может, буквально пару раз. Потому он воспитан в других форматах: он и мухи не обидит», — заявил супруг Валерии.

Продюсер уверен: возникновение подобных сплетен является делом рук «одного негодяя» за рубежом, который систематически клевещет на артистов.

«Данная клевета — выдуманная одним негодяем история. Он живет за границей и обливает грязью артистов, пользуясь соцсетями, Телеграм-каналами. Не буду называть это имя во избежание популяризации. Он занимается распространением сплетен. В результате одни сказали — остальные разносят», — отметил Иосиф Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сын Валерии даже не повышает голос на жену.