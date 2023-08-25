Продюсер Пригожин просит больше не отправлять ему венки после авиакатастрофы

Продюсер Иосиф Пригожин просит больше не присылать ему венки после авиакатастрофы. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

В Сети не утихают разговоры о крушении самолета, в котором находился однофамилец Иосифа. Несмотря на то, что речь идет о разных людях, многие подписчики убеждены, что трагедия произошла именно с супругом Валерии. Вот почему публика стала выражать соболезнования певице и отправлять к ее дому венки.

На фоне этих событий популярность Иосифа резко возросла. Однако сам продюсер не рад подобной «славе». Вот почему в его личном блоге появилось гневное обращение к подписчикам: «Достали. Перестаньте присылать мне венки!».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал крушение самолета со своим однофамильцем. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Ксения Собчак ответила словами Аллы Пугачевой на критику ее отпуска в Париже.