Ксения Собчак ответила словами Аллы Пугачевой на критику ее отпуска в Париже. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на личный блог журналистки.

Недавно знаменитость вернулась из Парижа. Ксения решила провести время с семьей за границей. Узнав о том, что Собчак покинула территорию РФ, пользователи Сети набросились на нее с критикой. Подписчики убеждены: супруга Константина Богомолова готовит почву для окончательного отъезда из страны. Устав от нападок в свой адрес, журналистка публично обратилась ко всем негодующим.

Ксения указала на то, что многие россияне покупают недвижимость за границей, но на это никто не обращает внимания. Кроме того, знаменитость считает: не только она может позволить себе отпуск в Париже или Италии. Но при этом шквал критики обрушивается только на нее. По словам Собчак, подобное поведение подписчиков является «рабской философией».

«Пишут, что Собчак признается в любви Лондону. А другим нельзя? Реально рабская философия, не считаете?» — возмутилась журналистка.

Однако высказывание Ксении еще больше разозлило публику. Дело в том, что ее фраза про «рабскую философию» является прямой отсылкой к провокационному высказыванию Аллы Пугачевой. Напомним, в 2022 году певица написала гневный пост, в котором она раскритиковала россиян.

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