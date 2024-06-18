Продюсер Дзюник заявил, что Алла Пугачева начала роман с Галкиным* от скуки

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева начала роман с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) от скуки. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам продюсера, знакомство будущих супругов состоялось в гостинице «Балчуг». В тот момент певица лечила голос и скучала. Леонид убежден: юморист привлек Пугачеву тем, что никогда не заискивал перед ней.

«Скажем, приходят они на студию писать песню. Алла заявляет: «Я текст не выучила». Он ей отвечает очень строго: «А зачем ты тогда пришла? Иди, учи текст». Я лично это наблюдал. Или, допустим, Галкин* возмущался: «Долго будешь собираться? Я стою, жду». В общем, Пугачева начала водить с ним шашни», — рассказал продюсер.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись из-за денег. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Маша Малиновская назвала конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова «высосанным из пальца».

*признан иноагентом на территории РФ