«Разразился скандал»: почему на самом деле развелись Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Народная артистка СССР Алла Пугачева и певец Филипп Киркоров развелись почти 20 лет назад. Сам артист намекал, что причиной разрыва стали измены певицы еще будучи в браке. Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru раскрыл, из-за чего на самом деле разошлись знаменитости.

По словам продюсера, все деньги, которые приходили Филиппу Киркорову, сразу же переводились его на тот момент супруге Алле Пугачевой, поскольку финансовый директор певицы работала бухгалтером у артиста.

Леонид Дзюник рассказал, что средства Филиппа Киркорова в браке уходили на различные проекты. Так, деньги тратились на производство чипсов «АБ», реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае. Более того, экс-директор певца вспомнил о счете из гостиницы «Балчуг», который составлял 6 тыс. долларов в месяц. Однажды артист лично показал продюсеру, что на собственном счете ничего не осталось. Тогда они вместе обратились к бухгалтеру с вопросом «где деньги?», а та пожаловалась Алле Пугачевой.

Экс-директор певца отметил, что позднее на гастролях в США Филипп Киркоров открыл свою личную американскую карту и попросил перечислять деньги за турне на нее. Узнав об этом, Алла Пугачева закатила мужу скандал, и впоследствии артисты расстались.

«Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка 120 тыс. долларов — прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. „Ты от меня деньги скрываешь?!“ — шумела она. Ну и в итоге они развелись», — резюмировал Леонид Дзюник.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Певец признавался, что не разговаривает с экс-супругой уже пять лет. Несмотря на это, артист не раз поддерживал уехавшую из России бывшую жену и признавался ей в любви.

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