Продюсер Дзюник объяснил маразмом поступок Пугачевой, поздравившей Вакарчука

Продюсер Леонид Дзюник объяснил маразмом поступок поздравившей Аллы Пугачевой Святослава Вакарчука. Об этом сообщает «Абзац».

Музыкант удостоен звания «Национальной легенды Украины». На награду Святослава отреагировала Пугачева, заявив, что он заслужил ее. В беседе с журналистами продюсер раскритиковал поступок певицы, совершенный из-за «безвыходности положения». По его мнению, Пугачевой нужен пиар, чтобы привлечь внимание и заработать.

«Надо сделать определенную скидку на возраст и ментальные проблемы. На сегодняшний день у Аллы уже нет тех денег, которые она привыкла получать. Ее поведение – это конвульсии, безвыходное положение. Бабушка в маразме. А у нее другого выхода нет, потому что ей заняться нечем», — высказался Леонид.

