Как сейчас выглядит сын беглой певицы Софии Ротару: в Сети появились новые фото
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сыну певицы Софии Ротару Руслану Евдокименко исполнилось 55 лет. В честь праздника внучка народной артистки СССР София показала редкие фото отца.
24-летняя модель трогательно обратилась к отцу на своей страничке в социальных сетях.
«Сегодня поздравляю моего замечательного папу! Спасибо за бесконечную любовь, наставления и поддержку», — написала она.
Евдокименко разместила в Сети фотографию отца, на которой он смотрит с балкона на природу. Руслан появился в кадре в белых джинсах, рубашке в полоску и бейсболке.
Певица была замужем один раз. Она прожила 60 лет вместе с руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко 60 лет, до самой его смерти. В 1970 году у супругов родился единственный сын Руслан. У беглой исполнительницы также есть сын Анатолий.
Ротару покинула Россию с начала спецоперации на Украине. По данным на конец 2024 года знаменитость живет на острове Сардиния с сыном и невесткой. Внуки артистки обосновались в США.
Напомним, недавно София Ротару впервые за долгое время прервала молчание и выложила фото в день рождения из Киева.