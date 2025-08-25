Как сейчас выглядит сын беглой певицы Софии Ротару: в Сети появились новые фото

24-летняя модель трогательно обратилась к отцу на своей страничке в социальных сетях.

«Сегодня поздравляю моего замечательного папу! Спасибо за бесконечную любовь, наставления и поддержку», — написала она.

Евдокименко разместила в Сети фотографию отца, на которой он смотрит с балкона на природу. Руслан появился в кадре в белых джинсах, рубашке в полоску и бейсболке.

Певица была замужем один раз. Она прожила 60 лет вместе с руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко 60 лет, до самой его смерти. В 1970 году у супругов родился единственный сын Руслан. У беглой исполнительницы также есть сын Анатолий.

Ротару покинула Россию с начала спецоперации на Украине. По данным на конец 2024 года знаменитость живет на острове Сардиния с сыном и невесткой. Внуки артистки обосновались в США.

Напомним, недавно София Ротару впервые за долгое время прервала молчание и выложила фото в день рождения из Киева.