«Ты русский парень, как бы ни пытался кривляться»: продюсер дал совет разведенному Никите Преснякову

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказался о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. Экс-директор группы «Тату» считает, что всему виной стала неудавшаяся карьера внука Аллы Пугачевой в США.

Дзюник заявлял о разрыве Преснякова и Красновой еще осенью 2024 года, но Никита опровергал слухи. Именно тогда у пары и начались проблемы, утверждает продюсер.

По его словам, Никита уехал за границу вслед за бабушкой и мамой, практически ничего не добившись ничего в России. Однако он остается известным среди соотечественников благодаря знаменитой семье.

Леонид добавил в разговоре с Voice, что недостаточное знание языка оказало большое влияние на карьеру Преснякова-младшего за рубежом. Алена, говорит продюсер, выросла в обеспеченной семье и привыкла жить на широкую ногу. Никита пытался выступать в США, но без особых успехов. Ему также не приходилось рассчитывать на финансовую поддержку родни: у мамы Кристины Орбакайте проблемы с концертами, Алла Пугачева живет на накопления, а Пресняков-старший тратит все на детей, объяснил Дзюник.

Как пояснил медиаменеджер, именно из-за финансовых проблем брак Преснякова и Алены потерпел крах. Но Дзюник считает, что Никита еще может построить карьеру в России — дед и отец помогут ему двигаться вперед.

«Добейся того, чтобы тебя уважали, чтобы тебя здесь ценили. И поверь мне, тебя будут любить и тебя не отпустят, потому что — это Россия. Ты русский парень, как бы ты ни пытался кривляться и разговаривать на ломаном английском языке», — заявил продюсер.

Ранее светская львица Алена Кравец назвала одной из причин развода Никиты Преснякова его сложный характер.