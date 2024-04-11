Продюсер Дворцов высказался о последних днях жизни Евгения Кунгурова

Известный продюсер Сергей Дворцов высказался о состоянии участника шоу «Голос», оперного певца Евгения Кунгурова в последние дни жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как рассказал продюсер, он видел музыканта на репетиции его последнего концерта. По его словам, Кунгуров выглядел уставшим. Позднее Дворцов специально подошел в гримерную к оперному певцу, чтобы спросить о самочувствии. Артист рассказал ему, что приболел.

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться», — поделился Дворцов.

Напомним, информация о смерти Евгения Кунгурова появилась вечером 8 апреля. 40-летний исполнитель совершил суицид. Незадолго до смерти он отправил жене странное сообщение.

Накануне стало известно, что друзья Кунгурова просят проверить остеопата, на которого жаловался музыкант.