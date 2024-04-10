Друзья Кунгурова просят проверить остеопата, на которого жаловался певец в последнее время

Друзья погибшего певца Евгения Кунгурова собираются обратиться в полицию с просьбой о проверке врачей, к которым он обращался. В частности, речь идет об остеопате, на него музыкант жаловался в последнее время.

Подробности приводит сайт mk.ru.

О том, что Кунгуров посещал остеопата, знали знакомые – поначалу он делился благожелательным впечатлением от врача, а потом стал жаловаться. Партнерша по сцене Татьяна Маругова рассказала изданию, что Кунгуров говорил, будто у него «крадут тело». Артист делал попытки предъявить претензии врачу, однако тот заблокировал номер исполнителя.

Ранее стало известно, что у Кунгурова был диагноз «сенестопатия». Из-за болезни он обращался к психиатрам. О психическом расстройстве рассказывали звездные коллеги ведущего. Сенестопатия могла стать причиной того, что Кунгуров трижды лежал в психиатрической клинике. Источник также заявлял, что артист лечился у остеопата.

Напомним, певец совершил самоубийство – его тело обнаружили 8 апреля. Тревогу забила жена – Кунгуров написал ей смс, в котором предупреждал о смерти.