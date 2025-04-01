Продюсер Дворцов рассказал, что охрана Ваенги может стоить полмиллиона рублей

Вооруженная охрана, которую требует на своих концертах певица Елена Ваенга, обходится организаторам по меньшей мере в полмиллиона рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Звезде важно сопровождение, чтобы не случилось казусов со стороны зрителей. Есть много людей неадекватных, которые любят или ненавидят артиста. Как правило, услуги одного охранника стоят от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Обычно берут два-три человека. Соответственно, в 500 тысяч рублей это точно обошлось», — приводит его слова «Абзац».

Дворцов также отметил, что сейчас нестабильные люди как раз вступают в фазу «весеннего обострения» — именно поэтому исполнительница может чувствовать необходимость в дополнительной защите.

Ранее мы писали о том, что во время выступления Ваенги в Твери умерла пожилая женщина.