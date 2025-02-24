Зрители жаловались на духоту: женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери

В Твери во время концерта певицы Елены Ваенги умерла 71-летняя женщина. Предварительно, ей стало плохо из-за духоты в зале. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, поклонница творчества Ваенги пришла на выступление кумира в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Во время одного из номеров обе женщины почувствовали себя плохо. Одну из зрительниц успели спасти, а вторая скончалась в районе 21:00.

После случившегося Елена Ваенга прервала свой концерт.

К слову, очевидцы рассказали, что в зале было нечем дышать и многие жаловались на духоту. Также отмечается, что якобы организаторы даже не принесли аптечку, чтобы спасти зрительницу.

Другие подробности произошедшего уточняются.

Напомним, что Елена Ваенга уже много лет выступает на сцене и ездит по городам России с концертами. Одни из самых известных песен артистки — «Желаю», «Курю», «Золотая рыбка».

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