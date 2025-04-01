Раскрыт необычный райдер певицы Елены Ваенги

Елена Ваенга требует на выступлениях вооруженную охрану и запрещает себя снимать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты раскрыли детали райдера певицы Елены Ваенги. Оказалось, знаменитость сильно заботится о безопасности — так, она требует нанимать только вооруженную охрану, у которой есть соответствующие лицензии. Также на площадке обязательно должны быть рамки металлоискателей, а все сумки слушателей должны быть досмотрены.

Сцена должна также быть под охраной — в случае, если в певицу что-то прилетит, она остановит концерт.

Гонорар Ваенги за частные выступления сейчас составляет 6 миллионов рублей. При этом фотографировать и записывать видео с певицей почему-то нельзя — за это будет выставлен штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим установила цену за концерт в 4,5 млн рублей и убрала алкоголь из райдера.