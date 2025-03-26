Продюсер Дворцов раскрыл, что причиной разрыва Асмус с Бурцом стал ее характер

Причиной расставания российской актрисы Кристины Асмус с продюсером Ильей Бурцом стал тяжелый характер девушки. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Меня это не удивило. Не каждый мужчина выдержит ее характер. В принципе, я с самого начала думал, что этот союз продержится не дольше двух-трех лет. Она дама очень высокомерная, слишком высокого о себе мнения. У нее такие запросы и амбиции, соответственно, не каждому мужчине под силу это вынести», — приводит его слова Woman.ru.

Дворцов отметил, что Асмус, бесспорно, является талантливой актрисой — однако постоянно пытается управлять своими мужчинами. Поэтому те, заключил он, и бегут от нее.

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» Дворцов раскрыл размер гонорара Асмус.