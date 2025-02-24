«Пользуется спросом»: продюсер раскрыл гонорар Кристины Асмус

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, высказался о карьере и гонорарах актрисы Кристины Асмус. Его слова приводит сайт «Страсти».

Кристина Асмус получила известность благодаря участию в сериале «Интерны», где играла одну из главных ролей вместе с Иваном Охлобыстиным и Ильей Глинниковым. На большом экране актриса дебютировала в новогодней франшизе «Елки» в 2010 году. Всего фильмография Асмус насчитывает более двух десятков фильмов и сериалов. При этом знаменитость также активно выступает в театре.

«Могу сказать, что на съемках в кино она зарабатывает порядка 1,5−2 млн рублей за съемочный день. Это примерно. Зависит от съемочного дня, от проекта, от процесса, режиссера. Что касается спектаклей — наверное, практически то же самое. Там цена варьируется на 500 тысяч», — поделился Сергей Дворцов.

Медиаменеджер также поделился мнением о текущем положении Асмус в индустрии шоу-бизнеса. Он считает, что Кристину по-прежнему можно считать востребованной артисткой.

«Большой ли спрос на ее услуги в настоящий момент? Не могу сказать. Но сейчас она еще востребованная актриса, артистка. Где-то пользуется спросом», — заявил он.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус появилась на публике в бархатном платье с акцентом на бедрах.