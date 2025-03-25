Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом, бросившим ради нее жену

Актриса Кристина Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом. Об отношениях пары стало известно в ноябре 2024 года, но роман продлился недолго.

В Москве состоялась премьера сериала «Актерище», продюсером которого выступил Бурец. На мероприятии он появился в гордом одиночестве, из-за чего появились слухи о его расставании с Асмус. Источник из окружения знаменитостей подтвердил – они действительно больше не вместе.

«Разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», - заявил информатор сайта StarHit.

Напомним, что Кристина познакомилась с Ильей на съемках «Райцентра». На тот момент актриса встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, а продюсер и вовсе был женат. Однако это не помешало ему сблизиться с Асмус. Из-за чувств к звезде «Интернов» Бурец развелся с супругой и, став свободным, перестал скрывать новые отношения.

К слову, роман Кристины и Ильи развивался очень стремительно. Они довольно быстро съехались, и актриса познакомила избранника с дочерью от Гарика Харламова. Но что послужило причиной разлада – пока остается загадкой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Кристины Асмус.