Продюсер Дани Милохина запрещал блогерам и артистам публично поддерживать Россию

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, заявил, что продюсер Ярослав Андреев, выпускниками которого являются Даня Милохин, Аня Покров и Артур Бабич, запрещал блогерам публиковать посты патриотической направленности.

«Я поговорил с некоторыми блогерами, которые сотрудничали с ним, и они мне рассказали вот что: когда началась СВО, менеджер Ярослава сделала рассылку блогерам с таким текстом: «Если вы будете выставлять пост с хэш-тегом: #своихнебросаем, мы будем вынуждены с вами прекратить сотрудничество», - приводит Kp.ru слова пранкера.

Как пояснил Сорян, продюсер Андреев категорически запрещал своим подопечным, включая Даню Милохина, быть патриотами России.

«При этом я знаю точно, что среди блогеров были те, кто хотел публично поддержать Россию, но они испугались, что останутся без денег. Это были не только тик-токеры… Это были известные актеры, певцы, певицы и так далее. Эти люди жили в Москве, без родителей… Они боялись, что их выгонит Ярослав и сделает все, чтобы они исчезли с инфополя», — рассказал пранкер.

В 2022 году Андреев уехал из России в Казахстан, а позже переехал в Дубай. При этом на днях он анонсировал свое возвращение в Москву, а также объявил о желании пересобрать Dream Team House.

Ранее Даня Милохин выразил уверенность, что стал врагом из-за скандала на «Ледниковом периоде». В 2022 году он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Однако внезапно покинул проект и сбежал в США, где вместе с блогером Артуром Бабичем в прямом эфире в соцсети спел украинский гимн.

Уроженец Украины Артур Бабич также лишился возможности зарабатывать в России. В 2023 году у блогера закончилось разрешение на временное проживание на территории России. Вдобавок у Бабича ликвидировали ИП.