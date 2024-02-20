Популярный блогер лишился возможности зарабатывать в России

Популярный украинский блогер Артур Бабич лишился возможности зарабатывать в России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у блогера закончилось разрешение на временное проживание на территории России. Вдобавок у Бабича ликвидировали бизнес – ИП.

Летом 2022 года Бабич уехал в США. Вместе с ним из России эмигрировали другие участники творческого объединения Dream Team — Аня Покров и Маха Горячева. Через некоторое время Бабич начал путешествовать в другие страны. В ноябре того же года Бабич вместе с Даней Милохиным исполнил гимн Украины во время прямого эфира в соцсети. В ролике можно заметить, как уроженец Украины учит товарища правильному произношению слов на украинском.

В июле минувшего года появилась информация, что Бабича проверят на дискредитацию ВС РФ.

Ранее бывший футболист и блогер Евгений Савин прокомментировал решении МВД РФ объявить его в розыск.

Также сообщалось, что задолжавшая по налогам блогерша Лерчек переехала в новый особняк с бассейном.