Продюсер Андрей Разин заявил, что Светлана Шатунова не была законной женой певца. Разин поделился откровением в соцсети.

По словам Андрея, Юрий и Светлана никогда не были в официальном браке. Избранница певца стала Шатуновой после его смерти. Разин считает, что продюсер Аркадий Кудряшов не допустил бы брака Юрия при жизни. По словам Андрея, Аркадий получал прибыль от деятельности артиста, а после женитьбы Юрия он лишился бы всех благ. Речь идет про использование песен Шатунова, а также про наличие доступа к его YouTube-каналу.

«Он зарабатывал на Юре деньги. Они жили с Шатуновым в однокомнатной квартире, спали на одной кровати, поэтому он считал Юру своей собственностью. Аркадий не допускал того, чтобы Светлана стала его официальной женой», — высказался продюсер.

Ранее Андрей Разин рассказал о четырех пластических операциях Юрия Шатунова. Подробности смотрите в этой статье.

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