Андрей Разин рассказал о четырех пластических операциях Юрия Шатунова, об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Продюсер группы «Ласковый май» поделился в соцсетях своими планами на пластические операции. По словам 60-летнего Андрея Разина, он не собирается делать масштабных подтяжек лица, однако подправить зону глаз все же планирует.

«Я не делал никогда пластику и делать, наверное, не буду. Посмотрю, может быть глаза сделаю немножко. Решусь на это летом, сделаю», — рассказал он.

Поведал Разин и о пластических операциях Юрия Шатунова. Как рассказал продюсер, певец несколько раз прибегал к помощи пластических хирургов. Причем на этом настоял директор Шатунова, Аркадий Кудряшов.

«А Юра Шатунов сделал четыре пластические операции. Кудряшов ему сделал», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что друг Юрия Шатунова объяснил причину популярности песни «Седая ночь» на Западе.