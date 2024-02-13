«Есть травма»: Стас Пьеха отменил концерт в Орле

43-летний певец Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за проблем со здоровьем. Артист рассказал об этом в соцсети.

Стас Пьеха отметил 15-летие творческого пути на сцене. В честь этого события он устроил большой гастрольный тур. Недавно он выступил в Воронеже, после которого он собирался в Орел. Однако до следующего города певец так и не добрался. В соцсети Стас заявил об отмене концерта из-за плохого самочувствия. По словам Пьехи, ему не помогли инъекции, вливания и ингаляции.

«Голос не вернулся. Скорее всего, есть травма, связанная с тем, что вчера я выступал с трахеитом», — высказался артист.

Стас решил, что не будет обманывать публику и выступать под фонограмму. Также он извинился перед поклонниками из-за сорванного концерта.

«Пожалуйста, дайте мне несколько дней, я поправлюсь и вернусь на маршрут», — сообщил Стас.

По словам певца, сейчас он едет в Москву, чтобы обследоваться в клинике.

Ранее певец Стас Пьеха выступил с критикой артистов, которые больными ходят на работу. Подробности смотрите в этой статье.